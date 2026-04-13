الحكومة الإيرانية: نرغب بالسلام.. وأثبتنا ذلك عمليا

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أنهم يرغبون بالسلام.. وأثبتوا ذلك عمليا.

وكشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن تقديرات أولية صادمة لتكلفة العملية العسكرية "زئير الأسد" ضد إيران، حيث بلغت النفقات نحو 35 مليار شيكل، أي ما يعادل 11.5 مليار دولار، في واحدة من أعلى الكلف العسكرية التي تتحملها تل أبيب في مواجهة مباشرة.

وأوضحت الوزارة أن الجزء الأكبر من هذه الميزانية، والبالغ 22 مليار شيكل، خصص لقطاع الدفاع، بينما تم توجيه مليارات أخرى لدعم الجبهة الداخلية والتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب، التي استمرت نحو 40 يومًا ضمن حملة إسرائيلية أميركية مشتركة.