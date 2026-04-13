قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يبحث مستجدات مدينة اللقاحات ويؤكد إطلاق أكاديمية VBC لتوطين الصناعات الحيوية
إقبال جماهيري على “قطار النزهة” لقضاء عطلة شم النسيم بالإسكندرية | صور
هل تسقط الصلوات الفائتة بعد توبة تارك الصلاة؟.. تعرف على الحكم الشرعي
تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل
وزراء خارجية آسيان يحثون أمريكا وإيران على مواصلة المفاوضات
هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط
معاشات شهر مايو 2026.. طريقة الاستعلام وموعد الصرف
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات اليوم في مصر
هل الصيام يوم شم النسيم 2026 حرام؟.. الإفتاء توضح مشروعيته
استشهاد 13 شخصا وإصابة 16 في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
إمام عاشور ينتظر العروض الخليجية بعد كأس العالم.. وهذا موقف زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سلطة شم النسيم الأصلية.. طعم زمان في 5 دقائق

أسماء عبد الحفيظ

سلطة شم النسيم من أهم الأطباق التي لا تخلو منها أي مائدة مصرية في هذا اليوم المميز، حيث ترتبط دائمًا بأكلات التراث مثل الفسيخ والرنجة، وتُقدم بجانب الخضروات الطازجة لإعطاء توازن في الطعم وتقليل الإحساس بالملوحة.

في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة عمل سلطة شم النسيم الأصلية بطعم زمان في 5 دقائق فقط، بخطوات سهلة ومكونات موجودة في كل بيت، للشيف محمود العمدة.

مكونات سلطة شم النسيم الأصلية

لتحضير السلطة ستحتاجين إلى:

  • البصل الأخضر مقطع شرائح
  • الخس مقطع
  • طماطم مقطعة مكعبات
  • خيار شرائح
  • عصير ليمون طازج
  • ملح خفيف حسب الرغبة
  • ملعقة زيت زيتون اختياري


طريقة التحضير في 5 دقائق فقط

1. تجهيز الخضار

اغسلي جيدًا الخس والبصل الأخضر تحت ماء جارٍ، ثم قطعيهم إلى أجزاء متوسطة الحجم.

2. خلط المكونات

في طبق كبير، اخلطي الخس مع البصل الأخضر والطماطم والخيار جيدًا.

3. التتبيل

أضيفي عصير الليمون مع رشة ملح خفيفة، ويمكن إضافة زيت الزيتون حسب الرغبة.

4. التقليب والتقديم

قلّبي السلطة برفق حتى تمتزج المكونات، وقدميها فورًا بجانب أطباق شم النسيم.

لماذا تُعد هذه السلطة مهمة في شم النسيم؟

تأتي أهمية سلطة شم النسيم لأنها:

  • تقلل من تأثير الملوحة العالية في الفسيخ
  • تساعد على تحسين الهضم
  • تمنح الجسم ترطيبًا طبيعيًا
  • تضيف توازنًا غذائيًا على المائدة


نصائح مهمة عند التحضير

  • اغسلي الخضروات جيدًا لتجنب أي شوائب
  • يفضل تحضير السلطة قبل التقديم مباشرة
  • لا تتركيها فترة طويلة حتى لا تفقد طزاجتها
  • استخدمي مكونات طازجة دائمًا
     
شم النسيم سلطة شم النسيم طريقة عمل سلطة شم النسيم أكلات شم النسيم الفسيخ الرنجة سلطة خضراء وصفات سهلة أكلات سريعة سلطة شم النسيم الأصلية سلطة شم النسيم الأصلية طعم زمان في 5 دقائق طريقة التحضير في 5 دقائق فقط لماذا تُعد هذه السلطة مهمة في شم النسيم

