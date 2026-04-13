سلطة شم النسيم من أهم الأطباق التي لا تخلو منها أي مائدة مصرية في هذا اليوم المميز، حيث ترتبط دائمًا بأكلات التراث مثل الفسيخ والرنجة، وتُقدم بجانب الخضروات الطازجة لإعطاء توازن في الطعم وتقليل الإحساس بالملوحة.

سلطة شم النسيم الأصلية.. طعم زمان في 5 دقائق

في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة عمل سلطة شم النسيم الأصلية بطعم زمان في 5 دقائق فقط، بخطوات سهلة ومكونات موجودة في كل بيت، للشيف محمود العمدة.

مكونات سلطة شم النسيم الأصلية

سلطة شم النسيم الأصلية.. طعم زمان في 5 دقائق

لتحضير السلطة ستحتاجين إلى:

البصل الأخضر مقطع شرائح

الخس مقطع

طماطم مقطعة مكعبات

خيار شرائح

عصير ليمون طازج

ملح خفيف حسب الرغبة

ملعقة زيت زيتون اختياري



طريقة التحضير في 5 دقائق فقط

سلطة شم النسيم الأصلية.. طعم زمان في 5 دقائق

1. تجهيز الخضار

اغسلي جيدًا الخس والبصل الأخضر تحت ماء جارٍ، ثم قطعيهم إلى أجزاء متوسطة الحجم.

2. خلط المكونات

في طبق كبير، اخلطي الخس مع البصل الأخضر والطماطم والخيار جيدًا.

3. التتبيل

أضيفي عصير الليمون مع رشة ملح خفيفة، ويمكن إضافة زيت الزيتون حسب الرغبة.

4. التقليب والتقديم

قلّبي السلطة برفق حتى تمتزج المكونات، وقدميها فورًا بجانب أطباق شم النسيم.

لماذا تُعد هذه السلطة مهمة في شم النسيم؟

تأتي أهمية سلطة شم النسيم لأنها:

تقلل من تأثير الملوحة العالية في الفسيخ

تساعد على تحسين الهضم

تمنح الجسم ترطيبًا طبيعيًا

تضيف توازنًا غذائيًا على المائدة



نصائح مهمة عند التحضير