إمام عاشور ينتظر العروض الخليجية بعد كأس العالم.. وهذا موقف زيزو

كشف الناقد الرياضي عمرو ثروت عن ملامح تحركات محتملة داخل صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل تقييم شامل لأوضاع الفريق.

أوضح ثروت، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إمام عاشور يضع نصب عينيه خوض تجربة احترافية جديدة عقب بطولة كأس العالم، إذ ينتظر تلقي عرض مناسب من أحد أندية الخليج للرحيل عن القلعة الحمراء.

في المقابل، أكد أن أحمد سيد زيزو مستمر مع الفريق، مشددًا على تمسك إدارة الأهلي بخدماته، خاصة أن النادي لم يستفد منه بالشكل الكامل حتى الآن، إلى جانب رغبة اللاعب في مواصلة مشواره داخل النادي.

أشار ثروت إلى أن موقف محمد علي بن رمضان لا يزال غير مستقر، حيث بات رحيله خيارًا مطروحًا بسبب عدم انسجامه مع الفريق حتى الآن.

وأضاف أن هذا السيناريو قد يفتح الباب أمام عودة محمد مجدي أفشة من الاتحاد السكندري، عقب انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم، لتعزيز صفوف الأهلي من جديد.