هل تنتهي أزمة بريكست هذه المرة؟.. جونسون يبلغ إليزابيث بحل البرلمان.. ويفتح النار على حزب العمال بسبب علاقته بـ بوتين.. استقالة وزير بسبب فضيحة.. وتساؤلات عن تدخل المخابرات في الانتخابات المبكرة

جونسون: لا تنتخبوا الذين وقفوا مع بوتين

رئيس الوزراء البريطاني: أحبطوني وكنت أرغب في تمزيق ربطة عنقي بأسناني كيرنز في استقالته: هذه مسألة حساسة للغاية





ذهب رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، إلى قصر باكينجهام لإبلاغ الملكة إليزابيث الثانية بحل البرلمان، والذي جاء بعد الموافقة على تصويت إجراء انتخابات عامة مبكرة، حيث وافق مجلس العموم البريطاني في 29 أكتوبر على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 12 ديسمبر المقبل لـ 438 صوتا، مقابل 20.





كان ذلك سعيًا للخروج من المأزق السياسي الناجم عن عملية بريكست حيث يحاول زعيم المحافظين بوريس جونسون الذي يترأس حكومة تتمتع بأقلية في مجلس العموم إخراج بريطانيا من الأزمة العميقة المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وكان من المفترض أن يحدث هذا الخميس 31 أكتوبر، بعدما اضطر إلى التخلي عن تعهده بالانفصال بأي ثمن في الموعد المحدد، بسبب رفض خطته، ليطلب من الاتحاد تأجيل موعد الخروج ليصبح 31 يناير المقبل.





وشن بوريس جونسون هجوما على زعيم حزب العمال المعارض "المتردد"جيريمي كوربين، في محاولة منه لإعادة حملته الدعائية والانتخابية إلى المسار الصحيح بعد سلسلة من الانتكاسات.





وفي بيان حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة بعد الذهاب إلى الملكة إليزابيث لإبلاغها بحل البرلمان، ناشد بوريس جزنسون الناخبين بدعمه من أجل احترام استفتاء بريكست وإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وبحسب "ديلي ميل"، وقال جونسون إن الجمهور يجب أن يقرر ما إذا كان يريد حكومة المحافظين التي من شأنها أن تقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتستثمر في الخدمات العامة، أو أو عرض عرب جيريمي كوربين رجل اليسار المتشدد.





وأضاف:"تعال هنا، وساهم في إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ودفع هذا البلد إلى الأمام".





وقبل خطابه، التقى بوريس جونسون بالملكة في قصر باكينجهام لمدة 25 دقيقة، وأبلغها رسميا بحل البرلمان.





وقال جونسون:"'أريد منك ان تعرف بالطبع أنني لا أريد انتخابات مبكرة ولا أحد يريد كثيرا إجراء انتخابات في ديسمبر، لكننا وصلنا إلى المرحلة التي ليس لدينا فيها خيار، لأن برلماننا مشلول، لقد ظل عالقا في الروتين لمدة ثلاث سنوات ونصف..وأخشى أن نوابنا يرفضون مرارا وتكرارا التوصل إلى بريكست وتكريم ولاية الشعب".





وأضاف:"يمكنني أن أخبركم أنني وصلت إلى مرحلة من الإحباط حيث كنت أرغب في تمزيق ربطة عنقي بأسناني، وذلك بسبب، إلى حد ما، أننا كنا تقريبا هناك (اقترب من إنجاز البريكست)".





وتابع داعيا الجيمع إلى التعاون مع الحكومة الراغبة في رفع الأجور بأعلى نسبة على الإطلاق، ووضع نظاما للهجرة على أساس النقاط منتقدا حزب العمال "تعال معنا أو اذهب مع حزب العمال، ونظام هجرة غير محدود تماما، من شأنه أن يضع ضغطا كبيرا على الخدمات الصحية الوطنية وغيرها من الخدمات"، مضيفا:"لدينا صفقة جاهزة، الفرن جاهز، يمكننا من خلالها مغادرة الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع قليلة".





وواصل:"تعال معنا، حكومة تعتقد أن بريطانيا يجب أن تقف شامخة في العالم، أو اذهب مع جيريمي كوربين وحزب العمال الذين وقفوا مع بوتين عندما أمرت روسيا بالتسميم في شوارع سالزبوري".





ودعا جونسون الشعب البريطاني إلى انتخاب المحافظين لتشكيل حكومة ذات أغلبية محافظة معقولة لإنجاز البريكست، لأنه يشك أن المعارضة ستمرر الصفقة التي أعدتها حكومته، ووصفها بأنها "رائعة"، "تعالم معنا، لإنجاز البريكست، وادفع هذا البلد إلى الأمام، أو، وهذا هو البديل العام المقبل، اقض عام 2020 بالكامل في عرض مرعب لمزيد من التأخير والتأخير".





ووعد جونسون بأن يجعل البرلمان "يعمل مجددا" إذا فاز بأغلبية في صناديق الاقتراع.





وتابع:"في اليوم الأول (للحكومة الجديدة) سنضع الصفقة مرة أخرى أمام البرلمان لتمرر خلال بضع أسابيع من ديسمبر، ونخرج من الاتحاد الأوروبي في يناير".





وقال إن "تدفق الاستثمار" كان ينتظر أن يأتي بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي باتفاق الانسحاب، "إذا تمكنا من الوصول إلى هذه الصفقة مع حكومة أغلبية معقولة ، فمن المؤكد أننا نستطيع إطلاق هذا الطوف المكبوت من الاستثمارات..مئات المليارات في انتظار التدفق إلى المملكة المتحدة ويمكننا ضخ ثقة كبيرة في نظامنا."





ووصف جونسون كوربين بأنه مثل، جوزيف ستالين القائد الشيوعي للاتحاج السوفيتي، متهما إياه بأنها "كاره لمبدعي الثورة".





وأشارت الصحيفة أيضا إلى وجود مخاوف استخباراتية بشأن احتمالية فوز كوربين بالأغلبية وقدومه كرئيس للوزراء، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تجميد عضوية في تحالف التجسس "ذي العيون الخمسة"، في حال قدومه.





حيث تصاعدت المخاوف في وايت هول من أن تدفق تبادل المعلومات الاستخباراتية بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا قد يتوقف بسبب عدم الثقة في زعيم حزب العمال.





كما يتهم كوربين بتقويض رادع "ترايدنت" النووي، الذي يدعمه حزب العمال اسما، لكنه يعترف الإقرار بأنه لن يستخدم أبدا.





هناك أيضا ادعاءات بأن أقرب مساعدي كوربين يمكن منعهم من رؤية مواد سرية في داوننج ستريت بسبب الروابط مع روسيا واليسار الصعب.





ظهرت التحذيرات عندما شن جونسون هجوما شاملا على أيديولوجية كوربين اليسارية.





في مقال نشرته صحيفة ديلي تلجراف ، قال جونسون إنه ينبغي تشجيع الشركات وصانعي الثروة من جميع الأحجام.





عندما يستيقظ شخص ما في الساعة 5 صباحًا ليصبح متجره جاهزًا؛ عندما يخاطر شخص ما بمدخراته على فكرة أو منتج جديد؛ عندما يكون لدى شخص ما الشجاعة لدخول سوق جديد - في الداخل أو في الخارج فإننا لا نتجاهلهم.نحن نهتف لهم، لأن نجاحهم هو نجاحنا. ومأساة حزب العمال في ظل قيادة جيريمي كوربين هو أنهم يكرهون الدافع وراء الربح بشكل كبير جدا، سيرفعون الضرائب بشكل تعسفي جدا، إنهم سيدمرون أساس ازدهار هذا البلد.





دحضًا لادعاءات المخاطر الأمنية ، قالت متحدثة باسم حزب العمل: "لقد قام جيريمي باستمرار بإجراء الدعوات الصحيحة لصالح أمن بريطانيا والسلام الدولي وستفعل كل ما هو ضروري وفعال للحفاظ على سلامة شعبنا.





وتجاهل جونسون استقالة وزير الدولة البريطاني لشؤون ويلز، ألون كيرنز، التي أعلنها قبل أقل من ساعة من خطاب جونسون، بسبب اتهامات موجهة بسبب مزاعم بأنه كان على صلة بمرشح محافظ، وهو مساعده أيضا، قام بتخريب محاكمة اغتصاب.





وتعرض كيرنز لهجوم واسع ومطالبات بالاستقالة، خاصة بعدما قال إنه لم وفى خطاب استقالته الذي وجهه لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، كتب كيرنز "هذه مسألة حساسة للغاية، وفى ضوء استمرار التكهنات، سأتقدم باستقالتي من منصبي كوزير دولة لشؤون ويلز".





وواجه كيرنز الوزير فى حكومة المحافظين، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، دعوات متزايدة للاستقالة من منصبه بعد ما أعلنه أنه لم يكن على علم بأن الأدلة التي قدمها مساعده روس إنجلاند أدت إلى انهيار قضية اغتصاب فى أبريل من العام الماضي، لكن تقارير كشفت أن مستشار كيرنز الخاص نبهه إلى القضية فى أغسطس من العام الماضى.





وبعث كيرنز بخطاب استقالته إلى جونسون، والذي قال فيه:"نظرا لأن هذه المسألة حساسة للغاية، ونظرا لاستمرار التكهنات، سأتقدم باستقالتي من منصبي كوزير لشؤون ويلز".





وقال كوربين "إذا استقال من منصبه كوزير بسبب تورطه ، فكرت أن أقل ما يمكن أن يفعله حزب المحافظين هو عدم ترشيحه في الانتخابات المقبلة".



