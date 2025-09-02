قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيم جونج أون يصل الصين على متن قطاره الخاص لحضور عرض النصر
إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه
بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية
الأمم المتحدة: 12 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى المئات
7 بشائر ستغير حياتك عن صلاة الفجر.. لا يعرفها كثيرون
ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى الصفر
حضانة الأطفال بين القانون والواقع.. متى تنتهي؟ ومتى تُسحب من الأم؟
غير صحيحة وخانه التعبير.. باسم مرسي يهاجم شيكابالا بسبب تصريحات الشيشة
63.8 %للاداب 60.3 % للحقوق 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حشود عسكرية في طرابلس تنذر بمواجهة بين الدبيبة وفصائل مسلحة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025
بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
الأمم المتحدة: 12 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى المئات

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان ليل الأحد خلّف آثارًا إنسانية واسعة، إذ تشير الإحصاءات الأولية إلى تضرر ما لا يقل عن 12 ألف شخص بشكل مباشر.

وأوضح المكتب – وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الاثنين – أن التقارير الأولية تفيد بمقتل أكثر من 800 شخص في أربعة أقاليم شرقية، بينما أصيب ما لا يقل عن ألفي شخص آخرين، معظمهم من سكان مناطق جبلية نائية يصعب وصول فرق الإنقاذ إليها بسرعة. 

وأضاف أن من بين المتضررين آلاف الأشخاص الذين تهدمت منازلهم أو تضررت بناهم التحتية الأساسية.

وكان متحدث باسم الحكومة الأفغانية قد أعلن في وقت سابق أن الزلزال، الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة نحو 2800 آخرين، إلى جانب أضرار مادية جسيمة طالت المساكن والطرق والمنشآت العامة.

ويأتي هذا الزلزال ليزيد من معاناة أفغانستان التي تواجه أوضاعًا إنسانية صعبة، إذ يعاني ملايين السكان من الفقر ونقص المساعدات الغذائية والدوائية. وتخشى المنظمات الدولية من أن يؤدي بطء عمليات الإغاثة إلى تفاقم حجم الكارثة، خاصة في ظل محدودية الإمكانات المحلية وعدم كفاية البنية التحتية للاستجابة لمثل هذه الكوارث الطبيعية.

من جانبها، حذرت وكالات الإغاثة من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا في الساعات المقبلة مع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن الطرق الوعرة والانهيارات الأرضية تعيق وصول المساعدات العاجلة. 

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التدخل السريع عبر إرسال فرق إنقاذ ودعم لوجستي ومساعدات طبية وغذائية لتخفيف معاناة المتضررين.

ويرى مراقبون أن هذه الكارثة قد تعيد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الإنساني في أفغانستان، وتدفع نحو تنسيق دولي أكبر لتقديم المساعدات، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية في مواجهة الكوارث الطبيعية التي تتكرر في البلاد بوتيرة مقلقة.

زلزال افغانستان الأمم المتحدة أفغانستان وكالات الإغاثة فرق الإنقاذ

