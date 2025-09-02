قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيم جونج أون يصل الصين على متن قطاره الخاص لحضور عرض النصر
إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه
بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية
الأمم المتحدة: 12 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى المئات
7 بشائر ستغير حياتك عن صلاة الفجر.. لا يعرفها كثيرون
ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى الصفر
حضانة الأطفال بين القانون والواقع.. متى تنتهي؟ ومتى تُسحب من الأم؟
غير صحيحة وخانه التعبير.. باسم مرسي يهاجم شيكابالا بسبب تصريحات الشيشة
63.8 %للاداب 60.3 % للحقوق 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حشود عسكرية في طرابلس تنذر بمواجهة بين الدبيبة وفصائل مسلحة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025
بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
غير صحيحة وخانه التعبير.. باسم مرسي يهاجم شيكابالا بسبب تصريحات الشيشة

رباب الهواري

هاجم باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك السابق، تصريحات شيكابالا بشأن “الشيشة”.

وقال باسم مرسي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أخذت العديد من القرارات الخاطئة في مسيرتي ولكنني حققت العديد من الإنجازات، واكتر قرار ندمت عليه هو رحيلي من نادي الزمالك.

وأضاف: انا من رحلت بمزاجي ولكن قراراتي الخاطئة اثرت في مسيرتي، ولا احب السهر وهناك من يتعمد تشويه صورتي.

وتابع: مش بشيش وشيكابالا لم يقصدني بتصريحات "الشيشة" ولو أنا كنت سأعلن ذلك وشيكابالا خانه التعبير في تصريحات الشيشة.


وواصل: شيكابالا ظلم لاعبي الزمالك في ذلك التوقيت ولكن خانه التعبير ووالله ما حصل إن هناك لاعبين كانوا بيشيشوا وتصريحاته غير صحيحة، ووالله العظيم الكلام دا لم يحدث والخسارة في نهائي صن داونز كان كرة.

