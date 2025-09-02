غير صحيحة وخانه التعبير.. باسم مرسي يهاجم شيكابالا بسبب تصريحات الشيشة

هاجم باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك السابق، تصريحات شيكابالا بشأن “الشيشة”.

وقال باسم مرسي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أخذت العديد من القرارات الخاطئة في مسيرتي ولكنني حققت العديد من الإنجازات، واكتر قرار ندمت عليه هو رحيلي من نادي الزمالك.

وأضاف: انا من رحلت بمزاجي ولكن قراراتي الخاطئة اثرت في مسيرتي، ولا احب السهر وهناك من يتعمد تشويه صورتي.

وتابع: مش بشيش وشيكابالا لم يقصدني بتصريحات "الشيشة" ولو أنا كنت سأعلن ذلك وشيكابالا خانه التعبير في تصريحات الشيشة.



وواصل: شيكابالا ظلم لاعبي الزمالك في ذلك التوقيت ولكن خانه التعبير ووالله ما حصل إن هناك لاعبين كانوا بيشيشوا وتصريحاته غير صحيحة، ووالله العظيم الكلام دا لم يحدث والخسارة في نهائي صن داونز كان كرة.