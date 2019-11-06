تعرف على أعضاء لجنة تحكيم المهرجان الدولى للفيلم بمراكش

كشف المهرجان الدولى للفيلم بمراكش عن باقى أعضاء لجنة تحكيم للدورة ال 18، عقب الإعلان عن وجود الممثلة والمنتجة الاسكتلندية «تيلدا سوينتون» على رأس اللجنة والتى تضم ثماني شخصيات استثنائية وذات صيت عالمي، وتمثل مختلف المهن السينمائية العالمية.



وتضم أعضاء لجنة التحكيم التسعة، أربع نساء، إلى جانب «تيلدا سوينتون»، رئيسة اللجنة، وهم: المخرجة الفرنسية «ربيكا زلوطوفسكي»، والمخرجة البريطانية «أندريا أرنولد»، فضلا عن الممثلة الفرنسية - الإيطالية «كيارا ماستروياني».



وتشمل لجنة تحكيم الدورة 18 كذلك المخرج البرازيلي «كليبر ميندونسا فيليو»، والممثل السويدي “مايكل بيرسبراند»، والكاتب والمخرج الأفغاني «عتيق رحيمي»، والمخرج الأسترالي «ديفيد ميتشود»، والمخرج المغربي «علي الصافي».