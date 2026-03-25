مقترح جامعي بدمياط لزراعة أشجار الأخشاب ونباتات الطاقة لخدمة المجتمع

حضر الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياطدمياط، اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رقم ١٥٩ بجامعة دمياط، وذلك بحضور الدكتور المتولي سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة أعضاء المجلس.

واستهل نائب المحافظ زيارته بلقاء الأستاذ الدكتور حمدان ربيع عطية، رئيس جامعة دمياط، حيث قدم له التحية والتقدير، معرباً عن اعتزازه بالدور العلمي والمجتمعي الكبير الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع.

​وخلال الاجتماع، نقل الدكتور محمد فوزي تحيات محافظ دمياط للحضور، مؤكداً أن السيد المحافظ وجه بتقديم الدعم الكامل والمستمر للجامعة في كافة الأفكار والمبادرات والمشروعات الطموحة التي تتبناها، إيماناً بضرورة تضافر الجهود بين الجهاز التنفيذي والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق نفع حقيقي ومستدام للمجتمع المصري بشكل عام وللمجتمع الدمياطي بشكل خاص. كما توجه نائب المحافظ بالشكر إلى نائب رئيس الجامعة وأعضاء المجلس على حسن الاستقبال والضيافة الكريمة التي شهدها خلال مشاركته.

​وشهدت الجلسة مناقشة ملفات استراتيجية هامة، تضمنت آليات تفعيل المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" وتكثيف زراعتها داخل الحرم الجامعي لتعزيز البعد البيئي. كما تم بحث مقترح زراعة الأشجار الخشبية في دمياط لاستغلالها في صناعة الأثاث، وهي الصناعة التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد المحافظة، بهدف توفير المواد الخام محلياً.

وتطرق النقاش أيضاً إلى دراسة زراعة النباتات التي يمكن استخراج "السولار" منها كبديل حيوي ونظيف للطاقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وحماية البيئة.