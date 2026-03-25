قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مع تحذيرات هيئة الأرصاد.. رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية في دمياط

زينب الزغبي

أعلن  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، ولمدة 48 ساعة (الأربعاء والخميس)، وذلك على خلفية ورود تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

حيث أكد أنه يتم متابعة الموقف من خلال غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة المربوطة بغرف عمليات فرعية بجميع الأحياء والمراكز والمدن عبر شبكة اتصالات بديلة

كما أكد على رفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار والتأكد من جاهزية محطات الرفع ، و وجه " الدكتور حسام الدين فوزى " بنشر سيارات شفط المياه والتدخل السريع في النقاط الساخنة والمناطق المنخفضة وأيضًا تطهير بالوعات الأمطار وإزالة أي معوقات لحركة تصريف المياه علاوة على مراجعة أعمدة الإنارة وسلامة الكابلات الأرضية، ورفع اللوحات الإعلانية غير الآمنة.

كما وجه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة محطات الرفع و مديرية الطرق لمتابعة موقف الطرق والمحاور وكذا شركة الكهرباء لضمان انتشار فرق صيانة لإصلاح الأعطال الطارئة، وتأمين مغذي الكهرباء لمحطات الرفع وأيضًا الحماية المدنية والإسعاف وذاك لرفع الجاهزية للتدخل الفوري فى حالة حدوث أى طوارئ

وأكد " محافظ دمياط " على إيقاف الملاحة النهرية بكافة المراكب والمعديات على نهر النيل والترع والمصارف وغلق جميع المعديات التي تربط الضفتين حفاظًا على سلامة المواطنين وأيضًا منع خروج مراكب الصيد والمراكب النيلية خلال فترة التحذير و التأكيد على رسو المراكب والمعديات في أماكن آمنة مع اتخاذ إجراءات التأمين اللازمة·

وناشد " محافظ دمياط " المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة وتجنب أماكن تجمعات المياه والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية وعدم النزول إلى الشواطئ أو المناطق المكشوفة أثناء الأمطار الغزيرة والإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر غرفة العمليات الرئيسية.

وأكد " محافظ دمياط " أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار كامل وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع أى طوارئ قد تحدث

دمياط محافظ دمياط الطقس الشوارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

رحلة شاب مع مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد