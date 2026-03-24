محافظ دمياط يتابع نسب الإنجاز بالطلبات بالمركز التكنولوجي

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مقر الوحدة المحلية لمدينة الروضة ورافقه خلال جولته، الدكتور محمد فوزى نائب المحافظ ، وجاءت استكمالاً لمتابعاته وجولاته الميدانية بمراكز ومدن المحافظة، للوقوف على سير العمل و الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع" المحافظ" خلال زيارته للوحدة بحضور سوزان عثمان رئيس الوحدة المحلية، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، واطلع على موقف المعاملات داخل المركز وما تم تنفيذه من إجراءات ونسب الإنجاز بالطلبات التى تم تلقيها داخل المركز.

وتفقد " الدكتور حسام الدين فوزى " إدارات وأقسام الوحدة، لمتابعة سير العمل ، واطلع على القوة البشرية داخل الوحدة ، و خطط العمل بكافة الملفات ، ووجه بالدفع بعجلة العمل لتحقيق أعلى نسب إنجاز، وأرشفة الملفات بالإدارة الهندسية، وميكنة الأعمال وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.