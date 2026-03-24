استخدامها عيادات | نقل أصول 8 وحدات سكنية لملكية تأمين صحي دمياط

قامت ،اليوم ، الدكتورة رشا مصلح مدير فرع التأمين الصحي بدمياط ،بالتوقيع على محضرالاستلام النهائي لعدد ثمانى وحدات سكنية بمدينه دمياط الجديدة تمهيدا لنقل الأصول لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وذلك دون مقابل مادى وذلك بغرض استغلالهم عياده شاملة بالمدينة لخدمه منتفعى التأمين الصحي بدمياط الجديده.

جاء نقل الملكيه من قبل جهاز تعمير مدينه دمياط الجديده إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي متمثله بفرع التأمين الصحي بدمياط.



يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور احمد مصطفي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، بشأن بتعظيم أصول الهيئة وفى إطار سعيها الحثيث للرقى والتقدم فى تقديم الخدمة لأبناء محافظة دمياط والتيسير عليهم.

وحضر اتفاق نقل الأصول كلا من الدكتورة رشا مصلح مدير فرع دمياط وأحمد الخياط ، مديرإدارة الشؤون الإدارية والمالية بفرع دمياط و مصطفى جاب الله مدير الإدارة القانونية بالفرع وكذا الدكتور محمد حدو مدير العيادات بالفرع

