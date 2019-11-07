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أخبار العالم

إيران: البدء رسميا في عملية تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:24 ص
منظمة الطاقة الذرية
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
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أ ش أ
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رسميا بدء عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو في إطار خفض إيران التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

وقالت المنظمة في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس، إنه تم استئناف تخصيب وإنتاج اليورانيوم في فوردو.. وأفادت المنظمة ببدء ضخ غاز اليورانيوم في 696 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم من الجيل "IR1".

وأضافت أن 348 جهاز طرد مركزي من الجيل "IR1" بدأت بإنتاج الأشعة المستقرة في مفاعل فوردو النووي.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه العملية انطلقت بعد استكمال كل التحضيرات الضرورية، مشددة على أن كل الإجراءات الخاصة بتخصيب اليورانيوم تتخذ تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي غضون ذلك، ذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس كمالوندي، أن نسبة تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو ستبلغ 4.5% عند الساعة الـ10 صباحا من يوم السبت المقبل.
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