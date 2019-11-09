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حكاية خلاف أصالة وطارق العريان.. الفنانة تواصل كتابة رسائلها الغامضة.. نسرين طافش عامل مشترك.. والزوجان ينفيان الطلاق وشائعات الانفصال تطاردهما

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:50 م
أصالة وطارق العريان
أصالة وطارق العريان
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آيه عاطف
  • أصالة تستمر في رسائلها الغامضة
  • هل انفصلت أصالة عن طارق العريان؟
  • حقيقة زواج المخرج من نسرين طافش

أثارت الفنانة أصالة، جدلًا كبيرًا حولها بسبب إرسالها العديد من الرسائل الغامضة خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال حساباتها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، مما دفع الجمهور للتساؤل عن أسباب نشرها لهذه العبارات، وربط الأمر بزوجها طارق العريان وتوتر العلاقة بينهما.

وتوقع الجمهور انفصال الثنائي بعد سنوات طويلة من الزواج، وزواج طارق من نسرين طافش، ولكن قامت أصالة بنفي الأمر من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث قالت: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر".

واختتمت حديثها قائلة: "فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا ، وكرامته منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله ، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي ، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني ، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا ، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبرًا لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكرًا لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".

كما علق طارق العريان، على الأمر من خلال أحد اللقاءات التليفزيونية قائلًا: "على مدار السنين بنسمع حاجات وانا من الناس اللي مش بتركز فى الحاجات دي"، بينما قالت نسرين طافش: "أصالة طلعت بتقول إن الناس اللي بتطلع الإشعات دي ناس فاضية .. هما فعلا ناس فاضية".

لكن الغريب في الأمر أن المخرج طارق العريان، قام بعد ذلك بنشر صورة جمعته بأبنائه دون أصالة وعلق عليها قائلًا: "الاذكى والأروش أدم وعلي".

بينما استمرت أصالة، في إرسال نفس الرسائل المجهولة، حيث قامت بإعادة نشر تويتة محتواها: "نستعين بكل شي في الغضب بذاكرتنا الممتلئة قهرا .. و كرامتنا المزعومة و صراحتنا الوقحة .. نستعين بكل شي إلا قلوبنا المحبة .. فنهدم بنيان سنين ونطيح بكل مواقفنا الجميلة معًا دون اكتراث بالنتيجة"، وعلقت عليها قائلة: "ما أجملّ هالحكي".
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