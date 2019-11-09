مسافة السكة.. تركي ال الشيخ: كهربا في الأهلي خلال دقيقتين بشرط

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه ينتظر إشارة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي من أجل التدخل في صفقة محمود عبد المنعم "كهربا" المنتقل إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي من نادي الزمالك.



وأضاف آل الشيخ خلال فيديو نشر على صفحته الرسمية "فيسبوك" :"كهربا دقيقتين ويكون في الأهلي، مسافة السكة فقط، لكن أنتظر قرار الخطيب لكي أتدخل".



وينضم محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى لمعسكر المنتخب الليلة، بالإسكندرية استعدادا لمباراة كينيا الخميس المقبل، فى إفتتاح مشوار التصفيات الافريقية، وكان اللاعب قد وصل اليوم إلى القاهرة بعد توقف الدورى البرتغالى.



ونشر النجم الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا صورة له عبر حالته على موقع تبادل الصور "إنستجرام" ظهر خلالها في مطار، وأشار بالصورة إلى عودته الى مصر اليوم 9-11-2019.

