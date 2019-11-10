مصطفى بكري يروي تفاصيل صادمة عن حالة قصر الاتحادية بعد عزل محمد مرسي

قال الإعلامي والبرلماني "مصطفي بكري"، إنه ذهب في زيارة لقصر الاتحادية بعد عزل "محمد مرسي" وجماعة الإخوان الإرهابية، ليفاجأ بالحالة المزرية التي وصل إليها القصر، وانتشار الروائح الكريهة به.





ونوه "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، بأن محمد مرسي وجماعته الإرهابية دمروا القصر وحولوه للفوضى، مؤكدا أ ن الفوضى كانت سيد الموقف ودون ذلك في كتابه "مرسي في القصر".



