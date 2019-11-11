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مرأة

بـ إطلالة كاجول..لطيفة تبهر جمهورها على إنستجرام

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة لطيفة، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة شبابية.

وظهرت بها الفنانة لطيفة، بـ تى شيرت باللون الأزرق ونسقت معه جاكيت جينز باللون الأخضر الفاتح وبأكمام طويلة الذى أبرز عن جمالها ورشاقتها.

واعتمدت لطيفة، على الماكياج بالألوان الفضية اللامعة كأيشادو للعيون مع الرموش الكثيفة، ووضعت احمر شفاة باللون البيج الفاتح الذى يبرز اناقتها.

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بـ إطلالة كاجول..لطيفة تبهر جمهورها على إنستجرام
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