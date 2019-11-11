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مرأة

بكب أسود.. ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقي تشعل إنستجرام

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:43 ص
ملك عوض
ملك عوض
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أسماء عبد الحفيظ
لفتت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي الأنظار، عقب مشاركتها صورة تجمعها بوالدتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نتيجة لقرب الشبه في الملامح الذي يجمع بينهما، وهو الأمر الذي أثار فضولهم في معرفة الكثير من المعلومات عنها ، ومتابعة حسابها.

نشرت ملك عوض صورة لها عبر قصتها على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها .

أطلت ملك عوض بجامب سوت أسود كب مختلف من الأسفل بجيب أسود وليس بنطلون ،ميز قومها المتناسق وتمتعها بجسم رشيق، وانتعلت فى قدميها حذاء ذات الكعب العالى، فما أردت شراب فيلية.

وأكملت إطلالتها بترك شعرها الأشقر الطويل، منسدلا لأسفل ظهرها ،واضعة بعض لمسات المكياج المميز الذى ارتكز على أيلينر العيون وأحمر الشفاة.
بكب أسود.. ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقي تشعل إنستجرام
بكب أسود.. ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقي تشعل إنستجرام
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