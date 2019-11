عرض فيلم "بالصدفة" لـ كارول سماحة في دبي.. غدا

أعلنت الفنانة كارول سماحة عن موعد انطلاق فيلمها "بالصدفة" وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر".



وعلقت كارول سماحة علي الصورة قائلة: "غدا في دبي أستعد لإطلاق فيلم بالصدفة".



على جانب آخر، أقيم العرض الخاص لفيلم "بالصدفة" لـ كارول سماحة، قبل عدة أيام، بسينما سوق بيروت "سينما سيتي"، وتم طرحه للجمهور فى دور العرض السينمائية اللبنانية، خلال الفترة الماضية.



"بالصدفة" بطولة كارول سماحة بجانب كل من بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.



كما طرحت كارول، مؤخرا الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم "بتأمن بالصدفة"، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري.





