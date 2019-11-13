ياسمين صبري: البنت لازم تكون ناعمة وبحب الراجل الأسمر مش النحنوح.. فيديو

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن مواصفات فتي أحلامها التي تريد الارتباط به، بخلاف شكله الجذاب، قائلة: "هي مش فكرة شكل طبعا، أنا باخد بالي من نفسي، عاوزة حد ياخد باله من نفسه، لو أنا بشتغل على نفسي، عاوزة حد يكون بيشتغل علي نفسه، مش عاوزه حد شايف نفسه جامد اوي، ومخلص قبل كدة".





وعددت ياسمين صبري مواصفات فتي أحلامها ، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، بأن كِرَاشها "لا تخين ولا رفيع، ولكن وسط، وان يكون طويلا، وبدون شنب، وان يكون رياضيا بيشتغل على نفسه".





وعن لون بشرته، تمنت ياسمين صبري ان يكون" اسمر او قمحاوي البشرة"، مضيفة :"عيونه تبقى سوداء وممكن يكون فيه عيون ملونة وحلوة"، و" شعرة ناعم، ولو بقا اصلع هنغيره"، و" ذقنة خفيفة ".





وتمنت ياسمين صبري زوجا "متفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي، وحساس ، وميبقاش نحنوح او ملزق".





وأوضحت ياسمين صبري انها ترغب ان تتزوج شخصا عاديا وليس نجم مجتمع، قائلة " انا من الناس اللي بسأل كتير ولازم شريكي يكون مخ ويضيف لي، ويجب ان يكون متعلما، ويحاول التعلم، وليس شرطا ان يكون غنيا".





وعن إنجابها للأطفال بعد الزواج قالت ياسمين صبري "والله لو هو قمور؛ يجيب عيال كتير ".





وعن الشخص التي لا تفضل الارتباط به، قالت ياسمين صبري "إنه يكون جبان، وشخصيته ضعيفة، وسلبي".





وردت الفنانة ياسمين صبري، على الانتقادات التى وجهت إليها في مسلسل حكايتي، من النقاد الذين رأوا أنها كانت تمثل ببرود، قائلة:"أنا بكره الصوت العالى والزعيق ومش لازم عشان عاملة دور مأساوى اني أصرخ وأعيط، موضحة:البنت لازم تكون ناعمة".





وتابعت ياسمين صبرى خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس:"أنا لو مثلت دور بنت شعبية او صعيدية همثله بنفس طريقة مسلسل حكايتى أنا بطبيعتى شخصية هادئة".





وعند سؤالها من جانب إسعاد يونس عن الانتقادات الأخرى التى طالتها خلال مسلسلها الأخير حكايتى، قالت ياسمين صبري:" أنا فاشلة فى الفويس أوفر، ومخرج المسلسل تعب معايا فى الموضوع ده".





وقالت ياسمين صبري خلال حوارها مع إسعاد يونس، "كنت بمارس رياضة الكيك بوكسينج ولكنى نفذت حركة غلط وقت التمارين تسببت فى أصابتى بالرباط الصليبى".



