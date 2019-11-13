حوار| دينا فؤاد تكشف كواليس "قيد عائلي".. وتؤكد: أفكر في العودة للعمل كمذيعة

ردود أفعال قوية حققتها دينا فؤاد من خلال شخصية "جميلة " ضمن دورها في مسلسل " قيد عائلي الذي عرض مؤخرا، دينا تحدثت لصدى البلد عن كواليس التصوير وردود الأفعال التي وصلت إليها وموقفها من المسرح وإمكانية عودتها لتقديم برامج على التلفزيون المصري.





قالت الفنانة دينا فؤاد: إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن مسلسل "قيد عائلي" خاصة عبر السوشيال ميديا.





وأضافت دينا فؤاد لـ"صدى البلد": الشخصية جديدة علي إضافة إلى أن كواليس التصوير كانت أكثر من رائعة، خصوصا أن العمل يضم نخبة كبيرة من الفنانين.





وقالت الفنانة دينا فؤاد: إن شخصية دينا فؤاد التي قدمتها ضمن دورها في مسلسل "قيد عائلي" لا تشبهها على الإطلاق خاصة أنها تمر بمجموعة من الأزمات والمشاكل.





وتابعت دينا فؤاد: شخصية جميلة تتعرض لأزمات صعبة لا يتحملها أي شخص وكانت قوية أيضا أن زوجها يتخلى عنها بسبب شقيقتها.





كواليس العمل أكثر من رائعة خاصة مع الفنانة ميرفت أمين، فهي فنانة ذوق ومتعاونة وموهوبة ونعطي النصائح لكل من حولها، إضافة إلى مجموعة الشباب التي تعاونت معهم سواء في هذا المسلسل أو عمل اخر ففي النهاية هناك حالة من الحب تجمع بين فريق العمل.





كما عبرت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بالتعامل مع المخرج تامر حمزة كم خلال مسلسل " قيد عائلي " الذي عرض وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.





وقالت دينا لصدى البلد: إنها لم تكن المرة الأولي في التعامل معه بل سبق وشاركته في عدد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل " الدالي " للراحل نور الشريف، مضيفة أنه مخرج موهوب ومتميز ولديه العديد من الأفكار الجديدة التي تلائم هذه الفترة لذلك أعمالا ناجحة ولها هدف.





قالت الفنانة دينا فؤاد إنها تفضل عرض أعمالها الدرامية خارج الموسم الرمضاني لأسباب عديدة أبرزها أن المسلسل ياخذ حقه في المشاهدة.





تابعت دينا فؤاد لصدى البلد: بالنسبة للعرض خارج السباق الرمضاني له مميزات وهي أن يعرض المسلسل بمفرده دون تزاحم مسلسلات وأنه يحقق نسبة مشاهدة عالية أما بالنسبة للسباق داخل موسم رمضان له رونقه الخاص ويكون وسط منافسة قوية؛ إضافة أن معظم أعمالي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا فمنها مسلسل " الدالي " مع الفنان الراحل نور الشريف ومسلسل "العار" مع الفنان مصطفي شعبان ومسلسل "افراح ابليس "مع الفنان جمال سليمان .





وقالت الفنانة دينا فؤاد بأن ردود الأفعال التي وصلت اليها عن شخصية "جميلة " التي قدمتها ضمن دورها في مسلسل " قيد عائلي " فاقت توقعاتها.





أضافت: "أفضل تعليق كان من المنتج" ريمون مقار" قام بكتابة بوست علي صفحته الشخصية في الموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " للمسلسل و اشاد بمشهد يجمعني بالفنان القدير صلاح عبد الله و كتب " مشهد عظيم بجد للقدير صلاح عبدلله والنجمة دينا فؤاد بجد دينا عمله شغل و بجد عظيمة في قيد عائلي بجد مشهد جامد جدا " كنت سعيدة جدا بهذا البوست.





يذكر أن مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرضه عبر شاشة ‎ dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.





وقالت دينا إنها انضمت للمشاركة فى مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب المقرر تصويره الفترة المقبلة.





مسلسل "الأخ الكبير" إنتاج شركة سينرجى وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب وعبير صبرى وهبة مجدى ومحمد عز ومحمود حجازى وهاجر أحمد، وراندا البحيرى.





قالت الفنانة دينا فؤاد بانها تتمني أن تقدم عملا مسرحيا الفترة المقبلة خاصة بعد وأن أصبح المسرح في تطور كبير .





أضافت : يعرض علي أعمال مسرحية عديدة ولكنها لا تناسبني لاسباب عديدة أبرزها أن الوقوف علي المسرح يحتاج الي مجهود كبير بسبب البروفات اليومية والعرض المسرحي اليومي.





تابعت : لكي أوافق علي مسرحية جديدة لابد وأن يكون القضية التي يناقشها العمل قوية أيضا العمل يعتمد علي البطولة الجماعية فهناك أعمال مسرحية حققت نجاحا تعتمد علي الجماعية.









وقالت الفنانة دينا فؤاد ، بانها تتمني أن تقدم برنامج الفترة المقبلة، خاصة أن بداية عملها اعلامية في التليفزيزن المصري.





وأضافت : فكرة تقديم البرامج تراودني منذ فترة ولكنني لم أجد الفكرة الجيدة التي تجعلني أعود مرة أخري بالاضافة الي أنني لا أملك الوقت الكاف للظهور يوميا.





وتابعت: هناك تجارب كثيرة في البرامج التليفزيونية قدمها مجموعة من الفنانيين حققت نجاحا كبيرا والعكس





وأكدت الفنانة دينا فؤاد إن هناك عددا من الفنانين لهم تأثير على حياتها، وخاصة الفنية، أبرزهم النجم الراحل نور الشريف، الذي تعاونت معه من خلال مسلسل " الدالي ".





وأضافت : "الفنان الراحل نور الشريف هو أكثر فنان استفدت من خبراته الفنية خاصة في بدايه مشواري الفني فهو مدرسة فنية ولم يبخل علي وأضاف لي الكثير، وكان يقوم بتدريبي بنفسه كما أن كل فنان عملت معه، واستفدت منه أيضًا".



