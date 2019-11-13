بعد أكل الفول والطعمية.. ياسمين صبري الأعلى مشاهدة على يوتيوب

تصدر مقطع فيديو للفنانة ياسمين صبري، من فقرة الأكل الشعبي، في برنامج "صاحبة السعادة" لإسعاد يونس، قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب.



حقق الفيديو آلاف المشاهدات على موقع اليوتيوب بعد يوم من عرض البرنامج، كما تصدرت ياسمين صبري أيضا مؤشر البحث جوجل في مصر بآلاف من عمليات البحث.



وكشفت ياسمين صبري خلال البرنامج عن مواصفات فتي أحلامها التي تريد الارتباط به، بخلاف شكله الجذاب.



وقالت ياسمين صبري في البرنامج: "هي مش فكرة شكل طبعا، أنا باخد بالي من نفسي، عاوزة حد ياخد باله من نفسه، لو أنا بشتغل على نفسي، عاوزة حد يكون بيشتغل علي نفسه، مش عاوزه حد شايف نفسه جامد اوي، ومخلص قبل كدة".



وعددت ياسمين صبري مواصفات فتي أحلامها، بأن يكون "لا تخين ولا رفيع، ولكن وسط، وان يكون طويلا، وبدون شنب، وان يكون رياضيا".



وعن لون بشرته، تمنت ياسمين صبري أن يكون" اسمر او قمحاوي البشرة"، مضيفة :"عيونه تبقى سوداء وممكن يكون فيه عيون ملونة وحلوة"، و"شعرة ناعم، ولو بقى اصلع هنغيره"، وذقنه خفيفة".



وتمنت ياسمين صبري زوجا "متفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي، وحساس، وميبقاش نحنوح أو ملزق".



وأوضحت ياسمين صبري أنها ترغب في أن تتزوج شخصًا عاديًا وليس نجم مجتمع، قائلة "أنا من الناس اللي بسأل كتير ولازم شريكي يكون مخ ويضيف لي، ويجب أن يكون متعلمًا، ويحاول التعلم، وليس شرطًا أن يكون غنيًا".



وعن إنجابها للأطفال بعد الزواج قالت ياسمين صبري "والله لو هو قمور؛ يجيب عيال كتير"، وعن الشخص التي لا تفضل الارتباط به، قالت ياسمين صبري "إنه يكون جبان، وشخصيته ضعيفة، وسلبي".