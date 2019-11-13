نيكولاي ملادينوف يصل القاهرة لبحث وقف التصعيد في غزة

وصل مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الأربعاء، نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في زيارة للقاهرة تستغرق يومين لبحث الأوضاع في قطاع غزة.



قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن نيكولاي ملادينوف، وصل على متن رحلة إير سينا، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.



ووصفت الصحف الأجنبية، زيارة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى القاهرة بالعاجلة، لوقف التصعيد في غزة، مشيرة إلى أنه لا يزال الوضع معقد للغاية وخطر التصعيد كبير، خاصة بعد أن شن الجيش الإسرائيلي 30 غارة جوية ومدفعية على مناطق متفرقة من القطاع، منذ فجر الثلاثاء الماضي.



وتسبب هذه الغارات، في استشهاد 10 فلسطينيين من ضمنهم القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا وزوجته (أسماء أبو العطا)، وإصابة 30 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.