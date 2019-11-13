ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نيكولاي ملادينوف يصل القاهرة لبحث وقف التصعيد في غزة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:13 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الأربعاء، نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في زيارة للقاهرة تستغرق يومين لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن نيكولاي ملادينوف، وصل على متن رحلة إير سينا، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

ووصفت الصحف الأجنبية، زيارة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى القاهرة بالعاجلة، لوقف التصعيد في غزة، مشيرة إلى أنه لا يزال الوضع معقد للغاية وخطر التصعيد كبير، خاصة بعد أن شن الجيش الإسرائيلي 30 غارة جوية ومدفعية على مناطق متفرقة من القطاع، منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وتسبب هذه الغارات، في استشهاد 10 فلسطينيين من ضمنهم القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا وزوجته (أسماء أبو العطا)، وإصابة 30 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اغتيال بهاء أبو العطا.. 150 صاروخا على إسرائيل.. إعلان الطوارئ وفتح الملاجئ والمخابئ.. بيان عاجل من جيش الاحتلال ورئيس الأركان.. ونتنياهو وليبرمان يعلقان على العملية

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 شهيدا

ترشيحاتنا

مدرب الكاميرون يتحدث عن مصطفى محمد مهاجم مصر .. ماذا قال؟

وزير المالية: مصر حققت العام الماضي أفضل معدل نمو منذ ١١عاما

تفاصيل جديدة عن الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي قبل الوفاة

بـ تغريدة.. سيدة تنقذ حياة والديها بعد اشتعال النيران في منزل العائلة

ساويرس ليس الأول..شخصيات عامة انتقدت ارتداء النساء للحجاب

هنفطر إيه النهارده.. فول بالزبادى وجبنة بالبيض وسلطة بطاطس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة؟.. مكرونة بالبشاميل وستيك بالفاصوليا وطماطم بروفنسال.. والحلو: كب كيك البطاطا

بعد شفائها من السرطان.. سيدة محظوظة تربح مليون جنيه إسترليني.. شاهد

بـ تغريدة.. سيدة تنقذ حياة والديها بعد اشتعال النيران في منزل العائلة