أثناء فض اعتصام داعم لغزة.. أمريكا تعتقل 33 طالبا من جامعة واشنطن

أعلنت قائدة شرطة العاصمة الأمريكية، اليوم لأربعاء، اعتقال 33 شخصاً أثناء فض اعتصام جامعة جورج واشنطن الداعم لغزة فجر اليوم، بحجة "مخالفة التعليمات".

قامت الشرطة بإخلاء مخيم مؤيد للفلسطينيين في جامعة جورج واشنطن في وقت مبكر من اليوم واعتقلت المتظاهرين، بعد ساعات من قيام العشرات بمسيرة إلى منزل رئيس الجامعة بينما كان مسؤولو المدينة يستعدون للمثول أمام الكونجرس بشأن التعامل مع الاحتجاج.

وتم استدعاء عمدة واشنطن العاصمة موريل باوزر ورئيسة قسم شرطة العاصمة باميلا سميث للإدلاء بشهادتهما بعد ظهر الأربعاء في لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون، لكن الجلسة ألغيت بعد الاعتقالات.

تصاعدت التوترات في المواجهات مع المحتجين على الحرب بين إسرائيل وحماس في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وبشكل متزايد في أوروبا.

وقالت شرطة مقاطعة كولومبيا إن الضباط تحركوا لتفريق المتظاهرين لأنه “كان هناك تصعيد تدريجي في تقلب الاحتجاج”.

وقالت إنه تم اعتقال 33 شخصًا، بما في ذلك الاعتداء على ضابط شرطة والدخول غير القانوني.

وتم رش بعض المتظاهرين بالفلفل عندما منعتهم الشرطة من دخول المخيم.



وكانت جامعة جورج واشنطن قد حذرت من عمليات تعليق محتملة لمواصلة المعسكر في ساحة الجامعة. وسار متظاهرون يحملون لافتات كتب عليها “فلسطين حرة” و”ارفعوا أيديكم عن رفح”، إلى منزل رئيسة المدرسة إلين غرانبرغ ليلة الثلاثاء.

وجاء في بيان للجامعة : 'في حين أن الجامعة ملتزمة بحماية حقوق الطلاب في حرية التعبير، فقد تطور المخيم إلى نشاط غير قانوني، حيث ينتهك المشاركون بشكل مباشر سياسات الجامعة المتعددة ولوائح المدينة'.