إضافات مذهلة.. طريقة تحديث لعبة pubg mobile الموسم العاشر

أطلقت الشركة المطورة للعبة القتال ببجي موبايل "PUBG Mobile"، تحديثًا جديدًا يحمل الإصدار رقم 0.15.5 ويصل حجمه إلى ما يقرب من 210 ميجابايت على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، و200 ميجابايت على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS.





وبحسب ما ذكره موقع "androidcentral" التقني، أنه يعد أبرز التحديثات التي حصلت عليها اللعبة هو الرويال باس "Royale Pass" الموسم العاشر، والذي سينطلق تحت اسم The Fury of the Wasteland، كما تم تزويد جميع اللاعبين بعدد كبير من الأدوات والعتاد التي لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلى أنه يمكنك أيضًا منح بطاقة Royale Pass إلى صديقك.





وياتي التحديث الجديد بالعديد من الإضافات المختلفة عن الإصدارات السابقة، منها خريطة Team Deathmatch إضافية، تسمى The Ruins، حيث ستكتشف الآثار الغامضة المخبأة في غابة، وهناك أيضًا السلاح الجديد MP5K، والسيارة الجديدة Zima، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وعرة أبطأ من السيارات الأخرى ولكنها أكثر مقاومة للتلف والتي تحل محل UAZ في Vikendi.





ومن أبرز إضافات الموسم العاشر الجديد، تحسين واجهة المستخدم والمزيد من المكافآت الأخرى المرتبطة به من Royale Pass، وإلى جانب ذلك إضافة المزيد من الأسحلة والمركبات الجديدة، والأهم من ذلك إطلاق شخصية جديدة في اللعبة والتي تسمي سارة مهندسة السيارة القدرة على التقليل من الأضرار التي لحقت بالمركبات التي تقودها أو تستقلها.





وإليك طريقة تحديث لعبة ببجي موبايل pubg mobile من أجل الحصول على الموسم الجديد لأجهزة الأندرويد وios:





1. اذهب إلى متجر جوجل بلاي إذا كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد، أو "app store" إذا كان نظام التشغيل ios.





2. اكتب البحث pubg mobile في شريط البحث الخاص بالمتجر.





3. تأكد من وجود الإصدار الذي يحمل رقم 0.15.5، ثم اضغط على كلمة "تحديث"، وانتظر اكتمال تحديث اللعبة على جهازك.