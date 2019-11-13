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محافظات

إهمال جسيم.. إنقاذ حياة طفلة قبل سقوطها فى بيارة تحت الإنشاء في الغربية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:54 م
.إنقاذ حياة طفلة
.إنقاذ حياة طفلة قبل سقوطها فى بيارة
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أحمد على
شهدت قرية كفور بلشاى التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة إنقاذ أهالي القرية لحياة طفلة سقطت داخل بيارة للصرف الصحي تحت الإنشاء لمدة لا تزيد عن 5 دقائق وهو ما أثار حفيظة الأهالي وأصابهم بحالة من الاستياء والغضب جراء تجاهل مسئولي الهيئة القومية من استكمال مشروع الصرف وتأمين حياة أطفالهم وذويهم .

وكان أحد شباب القرية يدعى محمد درة فى العقد الثالث من عمره تمكن من إنقاذ طفلة من الموت بعد أن سقطت فى بلاعة للصرف الصحي .

كما أوضح أنه كان متواجدا بالقرب من البلاعة وسمع أصوات استغاثة فذهب إلى مصدر الصوت ووجد طفلة صغيرة سقطت فى بلاعة غير مغلقة جيدا ، وقام بإخراج الطفلة وإنقاذها هو وعدد من الأهالى.

كما طالب أهالى قرية كفور بلشاى مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية إغلاق جميع البلاعات المكشوفة فى القرية حتى لا يسقط فيها الأطفال أثناء اللعب .

في المقابل فتح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية فى توجيهاته إلى رئيس مدينة كفرالزيات بالضرورة التنسيق الكامل مع مسئولي الهيئة القومية للمياه الشرب والصرف الصحي بالضرورة فتح باب التحقيق فى الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى شأن الواقعة .
إهمال جسيم.. إنقاذ حياة طفلة قبل سقوطها فى بيارة تحت الإنشاء في الغربية
إهمال جسيم.. إنقاذ حياة طفلة قبل سقوطها فى بيارة تحت الإنشاء في الغربية
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