عرض فيلم Sonic The Hedgehog في 14 فبراير المقبل

كشفت الشركة المنتجة لفيلم Sonic The Hedgehog عن البرومو الدعائي له تمهيدا لعرضه في 14 فبراير2020.



الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.



ويدور فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطي في بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التي تتطلع للقبض عليه.



