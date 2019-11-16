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رياضة

بعد انتهاء أزمته مع الأهلي.. كوليبالي يشارك للمرة الأولى مع النجم الساحلي

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:20 م
سليمان كوليبالي
سليمان كوليبالي
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إسماعيل محمود
شارك الإيفواري سليمان كوليبالي، مهاجم النجم الساحلي التونسي ، لأول مرة مع فريقه الجديد ، وذلك في المباراة الودية التي جمعته بالنادي البنزرتي.

وشارك كوليبالي في 15 دقيقة من المباراة كبديل ، وذلك بعد انتهاء أزمته مع النادي الأهلي ، والتي اشتعلت بعد هروب اللاعب من الفريق سابقًا.

وكانت إدارة الأهلي قد توصلت لحل لأزمة كوليبالي مع إدارة النجم ، ليدفع الفريق التونسي مبلغ قدره مليون و 400 ألف دولار للأهلي على 3 أقساط.

ويتواجد النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، بالإضافة لفريقي الهلال السوداني وبلاتينيوم من زيمبابوي ، على أن يفتتح النجم مبارياته بمواجهة الأهلي يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري.
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