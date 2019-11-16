بعد انتهاء أزمته مع الأهلي.. كوليبالي يشارك للمرة الأولى مع النجم الساحلي

شارك الإيفواري سليمان كوليبالي، مهاجم النجم الساحلي التونسي ، لأول مرة مع فريقه الجديد ، وذلك في المباراة الودية التي جمعته بالنادي البنزرتي.



وشارك كوليبالي في 15 دقيقة من المباراة كبديل ، وذلك بعد انتهاء أزمته مع النادي الأهلي ، والتي اشتعلت بعد هروب اللاعب من الفريق سابقًا.



وكانت إدارة الأهلي قد توصلت لحل لأزمة كوليبالي مع إدارة النجم ، ليدفع الفريق التونسي مبلغ قدره مليون و 400 ألف دولار للأهلي على 3 أقساط.



ويتواجد النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، بالإضافة لفريقي الهلال السوداني وبلاتينيوم من زيمبابوي ، على أن يفتتح النجم مبارياته بمواجهة الأهلي يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري.