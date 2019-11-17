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فن

زهرة الثالوث يتصدر الأعلى مشاهدة في تركيا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:02 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تصدر مسلسل "زهرة الثالوث " الأعلى المشاهدة أول أمس الجمعة، وجاء في المركز الأول بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة وفقًا لموقع gecce التركي.

وجاء في المركز الثاني مسلسل الازقة الخلفية، ومسلسل عزيزى الماضي فى المرتبة الثالثة.

بينما حصل مسلسل اليمين على المركز الرابع، وهو الامر المتوقع نظرًا لعرضه بشكل يومى، وهو ما يقلل من نسب المشاهدة، واحتل المركز الخامس والأخير مسلسل عبد الحميد.

يذكر أن تقارير عدد المشاهدات هى التى تحدد تقديم مواسم جديدة من العمل، أو التوقف عن تصوير حلقات جديدة.
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