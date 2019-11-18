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توك شو

بـ السِمنة والسرطان .. قصة ملكة حكمت مصر 12 عامًا وماتت فى ظروف غامضة..فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:01 م
حتشبسوت
حتشبسوت
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آيات أحمد

كشف الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، حقيقة وفاة الملكة حتشبسوت بالسمنة المفرطة وإصابتها بالمرض السكرى، قائلًا، إن تلك الحقيقة أثبتها زاهى حواس وفريقه المصرى من الباحثين، لافتًا إلى أن الفريق المصرى عمل عن طريق فحوص الـDNA واكتشف حقيقة وسبب وفاتها.

وأشار بدران، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن التقرير أثبت إصابتها بالسكر والسمنة المفرطة وإصابتها بالسرطان قبل وفاتها بفترة، موضحًا أن الملكة حتشبسوت كانت تعمل على التبادل التجارى وتحرص عليه.

وأضاف أنه حتشبسوت كانت تدعم العلاقات بين مصر وافريقيا، وأرسلت بعثة بحرية وأسطولا بحريا للقرن الافريقي ، مؤكدًا أن مصر كانت سلة الغلال للعالم منذ القدم.

وتابع أن حتشبسوت كانت ملكة ذات خبرة عالية جدًا ولم يكن هناك أى حروب خارجية خلال فترة حكمها التى وصلت إلى 12 عامًا.
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