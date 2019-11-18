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ديني

وكيل الأزهر: الإنسانية أحوج ما تكون لدعاة يصححون الأفكار المغلوطة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:58 م
وكيل الأزهر
وكيل الأزهر
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محمد شحتة
التقى الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف اليوم، بأئمة وعلماء "كردستان –العراق"، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقد بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وقال وكيل الأزهر خلال لقائه بالأئمة المتدربين، إن قيمة التسامح التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، ويتبناها الأزهر الشريف كرسالة عالمية يسعى لنشرها في جميع أنحاء العالم؛ لا يحتاج إليها المسلمون فقط بل البشرية كلها، مشيرًا إلى أن الإنسانية أحوج ما تكون اليوم إلى مثل هؤلاء الدعاة لتصحيح الأفكار المغلوطة ورفع مستوى الوعى لدى الناس.

وأكد الشيخ صالح خلال اللقاء، أن الأزهر الشريف يهدف من خلال تلك الدورات إلى صقل مهارات المتدربين وتوسيع مداركهم وإكسابهم الخبرات والأساليب العصرية لمواجهة القضايا الفكرية والفقهية لتفنيد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة، وتحقيق الاستقرار والتعايش المجتمعي.

من جانبه أعرب رئيس الوفد الكردستاني الدكتور عبد الله الويسي، رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي بإقليم كردستان، عن شكره وتقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجهوده المثمرة في نشر علوم الإسلام بمنهجه الوسطي المعتدل، ونشر قيم التسامح في العالم.
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