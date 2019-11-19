صافرات الإنذار تدوي في الجولان المحتل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له منذ قليل، أن صافرات الإنذار، دوت منذ لحظات، في هضبة الجولان المحتلة، محذرة من صواريخ قادمة.



وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد أفادت في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق.



وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري تصدت لأهداف معادية جنوب البلاد.



وأوضحت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ يرجح أنها إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي.