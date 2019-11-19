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محافظات

ضمن الموجة 14 .. إزالة 50 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في فرشوط

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:17 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
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يوسف رجب
تمكنت حملة إزالة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، قادها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، من إزالة ٥٠ حالة تعد على أراضى أملاك الدولة، منها 25 حالة تعدي بالزراعة على مساحة 41 افدنة و20 قيراط، و 25 حالة تعدى بالمباني على مساحة 8400 متر مربع.

قال محافظ قنا، إن اجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء الموجه الرابعة عشر لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة بلغ 105 حالة تعدي بالمباني علي مساحة 13399 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 109 حالة تعدي بالزراعة علي مساحة 90 فدان و16 قيراط و10 أسهم، وذلك في إطار تنفيذ الموجه الرابعة عشر.

أكد محافظ قنا، استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بكافة قرى ومدن المحافظة.

و وجه محافظ قنا، المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف وإزالتها في المهد والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون.

ضمن الموجة 14 .. إزالة 50 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في فرشوط
ضمن الموجة 14 .. إزالة 50 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في فرشوط
ضمن الموجة 14 .. إزالة 50 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في فرشوط
ضمن الموجة 14 .. إزالة 50 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في فرشوط
ضمن الموجة 14 .. إزالة 50 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في فرشوط
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