طريقة عمل سندوتش برجر بالجبنة

سندوتش برجر بالجبنة من الأطباق التى يمكنك تقديمها لأطفالك فى المنزل و بطريقة صحية على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير سندوتش برجر بالجبنة
4 ملعقة كبيرة زبدة للتوست
8 شرائح توست أبيض
8 شرائح جبنة شيدر برتقالية
500 جرام لحمة مفرومة
خلطة برجر
ملح وفلفل
كاتشب
مايونيز
مسترد
خس
طريقة تحضير سندوتش برجر بالجبنة
* يفرد المايونيز على شرائح التوست، ثم توضع الجبنة عليها
* تسوى شرائح التوست على الجريل حتى تصبح ذهبية اللون
* تتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل وتتبيلة البرجر، وتشكل وحدات البرجر
* تسوى من الجانبين
مقادير سندوتش برجر بالجبنة
4 ملعقة كبيرة زبدة للتوست
8 شرائح توست أبيض
8 شرائح جبنة شيدر برتقالية
500 جرام لحمة مفرومة
خلطة برجر
ملح وفلفل
كاتشب
مايونيز
مسترد
خس
طريقة تحضير سندوتش برجر بالجبنة
* يفرد المايونيز على شرائح التوست، ثم توضع الجبنة عليها
* تسوى شرائح التوست على الجريل حتى تصبح ذهبية اللون
* تتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل وتتبيلة البرجر، وتشكل وحدات البرجر
* تسوى من الجانبين