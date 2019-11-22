طريقة عمل سندوتش برجر بالجبنة

سندوتش برجر بالجبنة من الأطباق التى يمكنك تقديمها لأطفالك فى المنزل و بطريقة صحية على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.





مقادير سندوتش برجر بالجبنة

4 ملعقة كبيرة زبدة للتوست

8 شرائح توست أبيض

8 شرائح جبنة شيدر برتقالية

500 جرام لحمة مفرومة

خلطة برجر

ملح وفلفل

كاتشب

مايونيز

مسترد

خس



طريقة تحضير سندوتش برجر بالجبنة

* يفرد المايونيز على شرائح التوست، ثم توضع الجبنة عليها

* تسوى شرائح التوست على الجريل حتى تصبح ذهبية اللون

* تتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل وتتبيلة البرجر، وتشكل وحدات البرجر

* تسوى من الجانبين



