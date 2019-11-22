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مرأة

طريقة عمل سندوتش برجر بالجبنة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:03 ص
طريقة عمل سندوتش
طريقة عمل سندوتش برجر بالجبنة
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هاجر هانئ
سندوتش برجر بالجبنة من الأطباق التى يمكنك تقديمها لأطفالك فى المنزل و بطريقة صحية على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.


مقادير سندوتش برجر بالجبنة
4 ملعقة كبيرة زبدة للتوست
8 شرائح توست أبيض
8 شرائح جبنة شيدر برتقالية
500 جرام لحمة مفرومة
خلطة برجر
ملح وفلفل
كاتشب
مايونيز
مسترد
خس

طريقة تحضير سندوتش برجر بالجبنة
* يفرد المايونيز على شرائح التوست، ثم توضع الجبنة عليها
* تسوى شرائح التوست على الجريل حتى تصبح ذهبية اللون
* تتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل وتتبيلة البرجر، وتشكل وحدات البرجر
* تسوى من الجانبين

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