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رياضة

الحضري يهنئ المنتخب الأولمبي بـ كأس الأمم .. ويوجه رسالة لـ محمد صبحي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:28 م
محمد صبحي
محمد صبحي
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إسماعيل محمود
هنأ عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى الكرة المصرية، المنتخب الأولمبي، بعد فوزه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وتأهله لأولمبياد طوكيو.

وكتب الحضري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:"كل التهاني القلبية لمنتخبنا الأولمبي بطل أفريقيا تحت ٢٣ سنة.

واضاف: مبروك للجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب مبروك للاعبين الأبطال الذين لعبوا كل المباريات بروح عالية وأعادوا للأذهان الصورة الحقيقية لمنتخب مصر.. مبروك لجماهير مصر .. افرحوا وباذن الله القادم أفضل لكرة القدم المصرية."

ووجه الحضري تهنئة خاصة لمحمد صبحي حارس مرمى المنتخب الأولمبي ،بعد تتويجه بجائزة أفضل حارس في البطولة:"تهنئة خاصة لحارس منتخبنا الأولمبي محمد صبحي أفضل حارس في البطولة اللي قدم مستوى متميز في كل المباريات وساهم بقوة مع زملائه في التتويج باللقب وأتمنى له مزيد من التوفيق والتألق في المستقبل باذن الله.. مرووووك يا صبحي."

وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف ، ليتوج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.
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