توتنهام يواجه وست هام يونايتد في المهمة الأولى لـ مورينيو

يحل فريق توتنهام هوتسبير، ضيفًا ثقيلًا على نظيره وست هام يونايتد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



موعد مباراة وست هام ضد توتنهام والقناة الناقلة:



من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين وست هام وتوتنهام في تمام الثانية والنصف ظهرًا، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".





وستكون هذه المواجهة، هي المهمة الأولى لتوتنهام تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد، بعد أن تولى منصب المدير الفني للسبيرز يوم الأربعاء الماضي، حتى موسم 2022 /2023.



وحل جوزيه مورينيو، مكان ماوريسيو بوتشيتينو الذي أقيل من تدريب السبيرز، الثلاثاء الماضي، بسبب تراجع نتائج الفريق معه في الفترة الأخيرة.



وقال مورينيو في تصريحات للموقع الرسمي للسبيرز: "متحمس للانضمام إلى نادي لديه تراث عظيم مثل توتنهام، ويمتلك هؤلاء المشجعين المتحمسين".



وتابع: "الجودة التي يمتلكها توتنهام في قائمة الفريق الأول والأكاديمية تثير حماسي، العمل مع هؤلاء اللاعبين سر انجذابي لخوض هذه التجربة".



ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في جدول ترتيب فرق "بريميرليج" برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 12 جولة خلال هذا الموسم حتى الآن، بينما يحتل وست هام المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

