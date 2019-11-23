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رياضة

الجمعية العمومية للأهلي تفوض مجلس الإدارة في الميزانية وجدول الأعمال

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:47 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشار حسام الدين حسين عواض، والمستشار محمد الدمرداش، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بعد حضور 5194 عضوا قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء في الاجتماع الثاني للعمومية العادية فيما لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب لمناقشة جدول الاعمال بحضور 601 عضو فقط، من أصل 2597 عضوا كان يتوجب تواجدهم .

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة للبت في جدول الأعمال واتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة النادي.
واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي جدول الأعمال وميزانية النادي عن عام ٢٠١٨-٢٠١٩، وذلك في اليوم الثاني والأخير للجمعية العمومية العادية.
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