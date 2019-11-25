الإصلاح أبرزها.. 5 أسباب تشجعك على شراء السيارات القديمة بدلا من الحديثة

في ظل تفاوت أسعار وتقنيات السيارات الحديثة، يفضل الكثير من السائقين اقتناء وقيادة السيارات الكلاسيكية القديمة.



يخشي الكثيرون من المشاكل الميكانيكية المعقدة الخاصة بالمركبات الحديثة، خاصة بعد ظهور السيارات الكهربائية، والتي تمثل تعقيدا أكثر في عملية الصيانة.



في صدد ذلك نقدم لكم في التقرير التالي مجموعة الأسباب التي تدفعك لشراء سيارة كلاسيكية قديمة بدلا من الحديثة.



- سهولة الميكانيكا وعمليات الصيانة هي أبرز ما يميز السيارات الكلاسيكية، ويجعلها بديلا أفضل عن الحديثة المعقدة، خاصة مع رغبة العديد من السائقين في إصلاح سياراتهم بأنفسهم.



- يفضل الكثير من السائقين التحكم الكامل في قيادة السيارة، علي خلاف المركبات الحديثة التي اقتربت من السير من تلقاء نفسها دون تدخل العامل البشري.



-السيارات القديمة قابلة للتعديل بشكل اكبر، ما يجعلها مناسبة بشكل أكبر لمحبي السيارات الرياضية.



كما ان تعديل تلك السيارات أقل تكلفة وسهوله عن نظيرتها الحديثة.



-تعد السيارات الكلاسيكية استثمارا ماليا أفضل من المركبات الحديثة، نظرا للانخفاض السريع التي تتعرض له السيارات الحديثة.



ولكن المركبات القديمة تمثل قيمة أكبر وسعرا ثابتا على مر سنوات الاستعمال.



إذا قررت بالفعل اقتناء إحدى السيارات القديمة، يجب ان تكون ملماَ بالكثير من عيوبها.



لا تنس أن تلك المركبات تعمل من سنين طويلة، ما يرفع من معدلات الاعطال والصيانة الدورية لتلك المركبة.



ويشير الخبراء، إلي أنه لا صحة للمعتقدات الخاصة بمعدلات الأمان التي تتمتع بها السيارات القديمة، حيث يؤمن البعض بقوة معدن السيارات القديمة علي حماية الركاب.



ولكن كل الدراسات واختبارات التصادم التي تنشر مصورة وموثقة تثبت عكس تلك المعتقدات، حيث تتمتع السيارات الحديثة بمعدلات أمن كبيرة لم تشهدها نظيرتها القديمة.