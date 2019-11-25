ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

الإصلاح أبرزها.. 5 أسباب تشجعك على شراء السيارات القديمة بدلا من الحديثة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:34 م
شراء سيارة قديمة
شراء سيارة قديمة
Advertisements
خالد محيي الدين
في ظل تفاوت أسعار وتقنيات السيارات الحديثة، يفضل الكثير من السائقين اقتناء وقيادة السيارات الكلاسيكية القديمة.

يخشي الكثيرون من المشاكل الميكانيكية المعقدة الخاصة بالمركبات الحديثة، خاصة بعد ظهور السيارات الكهربائية، والتي تمثل تعقيدا أكثر في عملية الصيانة.

في صدد ذلك نقدم لكم في التقرير التالي مجموعة الأسباب التي تدفعك لشراء سيارة كلاسيكية قديمة بدلا من الحديثة.

- سهولة الميكانيكا وعمليات الصيانة هي أبرز ما يميز السيارات الكلاسيكية، ويجعلها بديلا أفضل عن الحديثة المعقدة، خاصة مع رغبة العديد من السائقين في إصلاح سياراتهم بأنفسهم.

- يفضل الكثير من السائقين التحكم الكامل في قيادة السيارة، علي خلاف المركبات الحديثة التي اقتربت من السير من تلقاء نفسها دون تدخل العامل البشري.

-السيارات القديمة قابلة للتعديل بشكل اكبر، ما يجعلها مناسبة بشكل أكبر لمحبي السيارات الرياضية.

كما ان تعديل تلك السيارات أقل تكلفة وسهوله عن نظيرتها الحديثة.

-تعد السيارات الكلاسيكية استثمارا ماليا أفضل من المركبات الحديثة، نظرا للانخفاض السريع التي تتعرض له السيارات الحديثة.

ولكن المركبات القديمة تمثل قيمة أكبر وسعرا ثابتا على مر سنوات الاستعمال.

إذا قررت بالفعل اقتناء إحدى السيارات القديمة، يجب ان تكون ملماَ بالكثير من عيوبها.

لا تنس أن تلك المركبات تعمل من سنين طويلة، ما يرفع من معدلات الاعطال والصيانة الدورية لتلك المركبة.

ويشير الخبراء، إلي أنه لا صحة للمعتقدات الخاصة بمعدلات الأمان التي تتمتع بها السيارات القديمة، حيث يؤمن البعض بقوة معدن السيارات القديمة علي حماية الركاب.

ولكن كل الدراسات واختبارات التصادم التي تنشر مصورة وموثقة تثبت عكس تلك المعتقدات، حيث تتمتع السيارات الحديثة بمعدلات أمن كبيرة لم تشهدها نظيرتها القديمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرصة.. اشتري iPhone X بـ 10 آلاف جنيه فقط.. تعرف على السر

عادات خاطئة ترتكبها يوميا تدمر سيارتك.. احذر منها

أقل السيارات في مصر استهلاكا للوقود خلال 2019..سوزوكي تتصدر القائمة

خدمة سيارات مرسيدس بنز .. التوكيل هيوصلك لغاية البيت .. فيديو

احذر من وحدات الرفع.. مدخل اللصوص الأول لسيارتك

خطورة الجمع بين إطارات غالية ورخيصة الثمن في سيارتك.. فيديو

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو.. حديقة الحيوان: التذكرة بـ 65 جنيها يوم الثلاثاء.. والقصة الحقيقية وراء اصطياد سمكة قرش وبيعها بالعبور | فيديو

هنا الزاهد توجه رسالة لـ رضوى الشربينى.. والأخيرة ترد

شائعة وصفعة ينهيان زواج عماد حمدي وشادية.. نوستالجيا

لـ مرضى القولون .. تناول الحليب يصيبك بهذه المشاكل

5 أسماء قوية.. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة إنبي بالدوري اليوم

روبرتسون يتحدث عن إصابة محمد صلاح : كان يائسًا وحزينًا

AdvertisementS

بجرأة لافتة | منى فاروق وشيما الحاج يثيران الجدل

غضب شديد على نادى الزمالك.. ومتابعون: أنقذوا القلعة البيضاء من الشحاتة والفضيحة

بسبب رفع تذاكر السينما والقطارات والملاهي.. تحرك برلماني عاجل ضد غادة والي

تريند الفن | تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد أيام من رحيله.. منى فاروق وشيما الحاج تثيران الجدل بجرأة لافتة

استبعاد ديانج والشيخ .. تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الجونة

فنانة شابة جثة هامدة في منزلها .. و الجيران لم نشعر بها

سهرات حمراء وملاهٍ ليلية.. التفاصيل الكاملة لقصة أمين الشرطة وزوجته الراقصة باستقطاب راغبي المتعة الحرام

مصادر: السيسي يجدد لـ طارق عامر محافظا للبنك المركزي 4 سنوات

نشرة الفن | وفاة حسن حسني وخيانة فاروق الفيشاوي لـ سمية الألفي الأكثر بحثا.. وصفعة تنهي زواج عماد حمدي وشادية

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

السيسي لرئيس إيني: نتطلع إلى اكتشافات غاز وبترول جديدة

بعد فستانها الجريء.. 10 إطلالات مثيرة لـ منى ممدوح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

شاهد.. إطلالة أمل رزق الجريئة في أحدث ظهور لها بعد غياب

البيض والسلطة الخضراء.. 10 نصائح ذهبية من جمال شعبان لصحة أفضل