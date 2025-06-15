خبير إعلامي لإبراهيم عيسى: الحياد الإعلامي غير موجود فعليا في تغطية النزاعات

أكد محمد سلطان، مستشار التواصل والعلاقات الإعلامية، أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اتبعت لغة باردة وحيادًا كاملًا في تغطية الصراع الإيراني الإسرائيلي، مشبهًا أدائها بـ"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، وهو ما وصفه بالنموذج المثالي في الإعلام ونقل الأحداث.

وأضاف سلطان، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وهم الحياد الإعلامي غير موجود فعليًا في تغطية النزاعات، خاصة في حالة التوتر بين إيران وإسرائيل، لافتًا إلى أن معظم القنوات العربية مملوكة لحكومات، وتعكس مواقف الدول التي تمثلها، حتى وإن بدا الموقف الرسمي مختلفًا عن التوجه الإعلامي.

وأشار، إلى أن قناة الجزيرة تعد من أعظم القنوات في التغطية خلال أول 24 ساعة من أي حدث، إلا أن توجهاتها تبدأ في الظهور لاحقًا، مستشهدًا بتغطيتها المتأخرة والجزئية للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران، حيث تجاهلتها في البداية ثم عادت لتغطيها بشكل محدود بعد ثلاثة أشهر.

وشدد على أن صياغة الخبر وطريقة تقديمه هما ما يحددان حياد القناة أو انحيازها، مشيرًا إلى أن "التلوين" في نقل الأخبار موجود في كل القنوات العربية دون استثناء، حيث تختلف الصياغات لتعبّر عن سياسات تحريرية محددة تحكمها مواقف الدول المالكة لتلك القنوات.