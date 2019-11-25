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أخبار العالم

الأردن: شرعنة المستوطنات خرق فاضح للقانون الدولي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:13 م
وزير الخارجية الاردني
وزير الخارجية الاردني
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رحيم يسري
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن "لا شيء يغير حقيقة أن المستوطنات غير شرعية.. ولا قرار يلغي أن المستوطنات خرق فاضح للقانون الدولي".

وحذر الصفدي في كلمة خلال الجلسة غير العادية لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية من خطورة تغيير الولايات المتحدة موقفها إزاء المستوطنات، مضيفا "لا يحتاج اجتماعنا اليوم أن يؤكد من جديد أنه لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية في دولة فلسطين المحتلة.. فتلك حقيقة واضحة تتكسر أي محاولة للتشكيك فيها أمام ما ثبته قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤"، وفقا لوزارة الخارجية الأردنية.

وأكد الوزير الأردني أن "لاشرعية المستوطنات حقيقة أكدها ١٤ عضوًا في مجلس الأمن قبل أيام، وأكدتها ردود الفعل الدولية على قرار الولايات المتحدة أن المستوطنات لا تشكل خرقًا للقانون الدولي".

وتابع "نجتمع اليوم لنحذر مجددًا من التداعيات الدمارية للمستوطنات على جهود تحقيق السلام الشامل والدائم.. فالمستوطنات تكريس الاحتلال غير قانوني ولا شرعي ولا إنساني يشكل بقاؤه تهديدا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين".

وأضاف "تدعي إسرائيل أنها تريد السلام.. لكنها ترتكب كل ما يقوّضه.. تدعي أنها تريد الأمن.. بينما تؤجج إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاإنسانية الصراع". 

وأردف "ستقتل إسرائيل كل فرص تحقيق السلام وحل الصراع إن مضت بخطواتها ضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة.

وأردف الصفدي قائلا "إسرائيل بذلك لا تنتهك حق الفلسطينيين في وطنهم وفِي الحرية فقط.. هي تهدد أمن المنطقة وتتحدى المجتمع الدولي وتهدد الأمن والسلم الدوليين أيضًا."

واختتم كلمته قائلا "لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا حاسمًا في التصدي لهذا العدوان الإسرائيلي، وفِي التمسك بلاشرعية المستوطنات وعبثية الاحتلال، حماية لسلمه ودفاعا عن قوانينه ومبادئه".
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