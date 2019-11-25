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سيارات

الصين تطرح سيارات كهربائية فى مصر بسعر 100 ألف جنيه.. تفاصيل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:52 م
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
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اشرف عطية
أعلنت شركات سيارات صينية عن طرح سيارات كهربائية رخيصة السعر في السوق المصرية في الفترة المقبلة حيث سيتم طرح السيارات الكهربائية في مصر أول 2020 ولن يتجاوز سعر 100 ألف جنيه لأول نسخة ويرتفع السعر للإصدارات الأعلى من هذه السيارات.

ومن المنتظر تقديم 4 طرازات مختلفة من هذه السيارات الكهربائية الصينية في 2020 بسعر يبدأ من 100 ألف جنيه ويصل إلى 160 ألف جنيه وبالفعل تستعد الشركة بعد إنهاء كل إجراءات التفاوض مع الشركة الصينية لطرح الطرازات المختلفة الخاصة بها في السوق المحلي.

وقالت الشركة إن السيارات الصينية الكهربائية الجديدة تسير بسرعة تبدأ من 80 كم وتصل في اعلي النسخ الي 140 كم في الساعة وهي سيارات ذات ناقل حركة أوتوماتيكي يتوفر لها تجهيزات أمان تشمل القفل المركزي ومصابيح الضباب بينما تأتي بعجلات 14 و15 بوصة مع توفر وسائل أخري للراحة تشمل العدادات الرقمية والريموت كنترول.
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