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مرأة

دوللي شاهين تتألق في إطلالة جديدة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:42 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة دوللى شاهين، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت بإطلالة جريئة.

طلت دوللى شاهين، بتوب قصير من الستان ومكشوف الصدر باللون الفوشيا، وارتدت بلوزة من الشيفون الأسود هاف ستومك، ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بسلسلة بسيطة حول الرقبة.

واعتمدت دوللى شاهين، فى الماكياج على اللون البينك كأي شادو للعيون مع الرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاة باللون الفوشيا اللامع، وتركت شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وأنيقة.
دوللي شاهين تتألق في إطلالة جديدة
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