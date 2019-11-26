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فن

نانسى عجرم تحيى ليلة رأس السنة فى الإمارات

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:11 م
نانسى عجرم
نانسى عجرم
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أحمد إبراهيم
تحيى المطربة نانسى عجرم حفلا غنائيا يوم 31 ديسمبر المقبل وذلك فى الامارات بأحد الفنادق الكبرى ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

الحفل يقام احتفالا بليلة رأس السنة، وقد روج عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي للبوستر الدعائي للحفل.

وكانت عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن غضبها الشديد بسبب استمرار بطش الحكومة اللبنانية واستمرار الفوضى في أركان البلاد.

ونشرت نانسي عجرم تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التغريدات تويتر قائلة:" في وطني يستشهد بائع الزهور ويعتقل بائع الخضار ويجرح بائع البقالة كل الباعة في وطني مستهدفون، إلا باعة الوطن، فهم بالأمن والترف ينعمون".

يذكر أن حققت نانسي عجرم العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية سواء في الحفلات الغنائية أو بطرحها الأغاني السينجل، والتواجد على الساحة الفنية بشكل جيد جدًا.
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