رئيس الغرف التجارية: مصر تمر بمرحلة نهضة صناعية كبرى وفرص استثمارية في مختلف القطاعات

أكّد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أن مصر تمر بمرحلة نهضة صناعية كبرى في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتم في الفترة الأخيرة، والتي أتاحت فرصًا استثمارية وصناعية وتجارية كبرى بالسوق المصري.





جاء ذلك خلال استقباله السفير الفلبيني " سولبيشيو إم كونفيادو" لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.





وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن هناك تطوير لشبكة الطرق والكهرباء وتوفير أراضٍ للاستثمار الصناعي والتجاري ، وهناك توجه عام من الدولة لتشجيع كافة المشروعات وفي مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وتقوم بعض الجهات المتخصصة بتوفير دراسات جدوى لهذه المشروعات ، فضلًا عن أن الغرف التجارية تقوم بتنظيم دورات تدريبية لأصحاب هذه المشروعات لتعريفهم بسبل تنميتها مثل الإدارة الحديثة والمبيعات والتسويق الإلكتروني.





وأشار "العربي" إلى أن السوق المصري كبير ويشجع على الاستثمار به ، ولذلك يجب أن نتعاون في المجالات التي تحقق الاستفادة للطرفين خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية للسوقين ، وأن مصر بها منتجات كثيرة يمكن للجانب الفلبيني الاستفادة منها.





وطالب رئيس اتحاد الغرف الجانب الفلبيني بضرورة الاستفادة من المنتجات المصرية في تلبية متطلبات السوق الفلبيني ، خاصة أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وتنوع ، مشيرًا إلى التنسيق الذي سيتم خلال الفترة القادمة بين الغرفة والسفارة لعقد سلسلة اجتماعات لبحث احتياجات السوقين وسبل زيادة التعاون في الفترة القادمة.





وعقب انتهاء لقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية مع السفير الفلبيني تم تنظيم لقاء موسع برئاسة المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين ، جمع السفير بعدد من الشعب التجارية ورؤساء وأعضاء بعض الشعب مثل المواد الغذائية والخضروات والفاكهة والعطارة والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة لبحث سبل جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لزيادة التبادل التجاري المشترك من خلال تلبية احتياجات السوقين .









وقال المهندس سامح زكي إن الأيام القادمة ستشهد زيادة التنسيق بين الغرفة والسفارة وتنظيم بعض اللقاءات الثنائية التي من شأنها تحديد احتياجات السوقين من المنتجات المختلفة ، خاصة أن هناك فرصة كبيرة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين ، مشيرًا إلى وجود منتجات مصرية كثيرة ومتنوعة يمكن تصديرها إلى السوق الفلبيني ، كما أنه سيتم بحث ما يمكن استيراده من السوق الفلبيني .





من جانبه قال السفير الفلبيني إن مصر والفلبين تقريبًا متشابهان في بعض الأمور خاصة فيما يتعلق بالتعداد السكاني ، وإن هناك سلعًا كثيرة يمكن أن يتم من خلالها رفع معدلات التبادل التجاري مثل السلع الغذائية والخضروات والفاكهة وبعض الحاصلات الزراعية ، وإن السوق الفلبيني كبير ، ومن الممكن زيادة التعاون التجاري في الفترة القادمة ، مشيرًا إلى بعض اللقاءات المنتظر تنظيمها بين الطرفين لدعم العلاقات التجارية المتبادلة.