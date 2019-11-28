حبوب هلوسة وطلاق وطفلة ضحية .. القصة الكاملة لقتل صيدلانية ابنتها فى النزهة | صور

وكان المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا، بوصول طفلة مصابة بحالة اغماء، وتوفيت قبل اسعافها وفور اخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بالواقعة ؛ وجه بسرعة انتقال رجال البحث الجنائى لفحص البلاغ وضبط الجاني .

وبالانتقال تبين من التحريات ان الام مطلقة منذ فترة، وتعمل صيدلانية، ولديها طفلة ٦ سنوات، وتزوجت من آخر الا أنها تعاني من مرض نفسي وتتلقى العلاج منه

وبضبط الام ، قررت أنها وضعت أدوية علاجها النفسي، لطفلتها خلال تناولها العصير، لتصاب بغيبوبة وتلقى مصرعها فى الحال

وبالعرض علي النيابة العامة؛ قررت إيداع الطبيبة الصيدلانية فى مصحة نفسية، لعلاجها من مرضها، وتشريح جثة الطفلة لبيان سبب الوفاة.