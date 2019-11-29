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تعليم

المسابقة الدولية للترجمة من الصينية بجامعة عين شمس.. 18 ديسمبر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:06 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامى
ينظم معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس الدورة الأولي للمسابقة الدولية للترجمة من الصينية ، وذلك في تمام العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وتهدف المسابقة إلى تحسين جودة تعليم اللغة الصينية وتحسين مستوى الترجمة من الصينية إلى العربية لطلاب الجامعات فى مصر والدول العربية من بينها تونس، الجزائر ،المغرب، السودان السعودية، لبنان ،الإمارات.


وتحقق المسابقة تعزيز التبادل اللغوى والثقافى بشكل أفضل بين الصين والدول العربية فى ضوء مبادرة “الحزام والطريق”.

وتاتي المسابقة احياءًا لذكرى أحد أعظم أساتذة الترجمة بقسم اللغة الصينية بجامعة عين شمس و هو الدكتور وحيد العبيسي.

و من المقرر أن يحي حفل الختام عازف الكمان عزمي مجدي و كورال معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس.
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