بعد تصدر الدوري.. رئيس المقاولون العرب يهنئ اللاعبين والجهاز الفني

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب وجلال فراج المدير التنفيذى للنادى على النزول لغرفة خلع ملابس الفريق الاول لكرة القدم بالنادي لتقديم التهنئة لللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على الفوز بهدفين امام الجونة واعتلاء قمة الدوري .



كان الفريق قفز إلى صدارة الدوري الممتاز بفوزه على الجونة بهدفين نظيفين احرزهما محمد سالم هداف الفريق في المباراة التي اقيمت بين الفريقين على ملعب عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري.



احرز محمد سالم هدفي المباراة في الدقيقة 72 والدقيقة 83 بعد نزوله بدلا من محمود السيد في الشوط الثاني ونجح المقاولون تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني في الحفاظ على النتيجة وضمان نقاط المباراة.



رفع المقاولون رصيده الى 13 نقطة مغردا بهم على قمة الدوري بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط .



