استرداد 90 فدانًا خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحقيق تقدم ملحوظ في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بعد أن تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من استرداد 90 فدانًا و14 قيراط و18 سهم، إضافة إلى 2190 متر مربع، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 التي تنفذها الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة البناء المخالف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء.

إزالة 38 حالة تعدي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الحملات التي شملت مراكز منفلوط وساحل سليم والبداري والفتح وصدفا والقوصية وأبنوب والغنايم، فضلًا عن حي غرب مدينة أسيوط، أسفرت عن إزالة 38 حالة تعدي بالتعاون بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، وتم تنفيذ الإزالات تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبمتابعة مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع توفير المعدات اللازمة من جميع المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بالشكل المطلوب.

وأوضح المحافظ أن تفاصيل الإزالات تضمنت 13 حالة تعدي على أراضي أملاك الريف المصري بمركز القوصية، و12 حالة تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز البداري، و6 حالات تعدي على أراضي تقنين إصلاح زراعي بساحل سليم، وحالات متفرقة على أراضي زراعية وإصلاح زراعي ومتغيرات مكانية بمراكز، منفلوط، الفتح، أبنوب، صدفا، الغنايم، وحالتان لمتغيرات مكانية بحي غرب مدينة أسيوط.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعاون المواطنين مع أجهزة المحافظة، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف عبر الخط الساخن (114) أو أرقام غرف العمليات بالمحافظة، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات والتعامل معها بشكل فوري.