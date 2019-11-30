لاعب الاهلى السابق: لازم وقفة ضد التحكيم

نشر لاعب النادى الأهلى السابق شهاب الدين تغريدة جديدة على نوقع التدوينات القصيرة تويتر .



قال شهاب تعليقًا على التحكيم خلال مباراة الأهلى والنجم الساحلى: ‏بعيد عن الفنيات لازم يتاخد موقف ضد التحكيم الافريقي الأسوأ في العالم كله والاتحاد المصري يفوق شوية ويحمي الاندية المصرية ضد القرف دا زي ما تونس بتعمل وكل الاتحادات تدعم اندية بلادها...وبردة الأهلي هيصعد أول إن شاء الله.



وقد تلقى فريق الأهلي الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، عن طريق ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

