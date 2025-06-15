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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تاجر في الحشيش.. فعاقبته جنايات جنوب سيناء بالمشدد 5 سنوات

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت  محكمة جنوب سيناء في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة عطية فراج .س.ع.ع.41سنه  عاطل ،    بالسجن المشدد 5سنوات وغرامة 50الف جنية  لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة بمدينة أبوزنيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور ابراهيم عدلى  وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار.

وتعود أحداث الواقعة إلى 6 فبراير  2025 ، عندما تأكد  للجهات الأمنية بمدينة  أبوزنيمة  أن المتهم فراج .س.ع.ع.41سنه عاطل ومقيم في عمارة  خلف فندق المروة  أبوزنيمة  ، يقوم بالاتجار. فى المواد المخدرة ويتخذ من شخصه و مسكنه مكانا لاخفاء المواد المخدرة،  مستخدما لسيارة رقم ط..ج.و.2854 وان المتهم وصلته كمية من المخدرات لتوزيعها على عملائه.

ونفاذا لأذن جهات التحقيق بضبط المتهم ومايحرزه أو يحوزه بشخصه أو بملابسه من مواد مخدرة ، وضبط السيارة التى يستخدمها فى نقل المواد المخدرة .

وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتمكن أحد هذه الأكمنة من ضبط المتهم  حالا هروبه  بالسيارة عند رؤيته لرجال الأمن  ولكن أفراد الأمن تمكنوا من تضيق الخناق عليه وتم ضبطه وبحوزته  1450جنبة و2هاتف محمول و 20  قطعة كبيرة من مخدر الحشيش ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 46قطعة كبيرة من مخدر الحشيش خلف كرسى القيادة .

ووزنت المواد المخدرة 3 كيلو و211جرام من الحشيش.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحوزته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متبقي من عمليات بيع سابقة ، و جهازى  المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ، والسيارة لسرعة الهروب والتنقل بين الوديان والتجمعات البدوية.

جرى تحرير محضر برقم 28 لسنة 2025 جنح أبوزنيمة.

ويعرض المتهمان على جهات التحقيق قرر محمد الشرقبالى  وكيل النائب العام لنيابات رأس سدر حبس المتهم 4 ايام  على ذمة التحقيق  مع مراعاة التجديد  ، وارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى للتأكد من نوع المضبوطات ، والتحفظ على السيارة على ذمة القضية ، وتحت تصرف جهات التحقيق .

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات  وقيدت برقم107 لسنة 2025 جنايات كلى جنوب سيناء.

 وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء  بحكمها المتقدم بحبس المتهم 5 سنوات وغرامة 50 الف والتحفظ على السيارة المضبوطة

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