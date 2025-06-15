المشاط: 1.8 مليار يورو من أوروبا لتمويل مشروعات وتحفيز الاستثمار الخاص

أعلنت وزيرة التخطيط عن إطلاق آلية تنسيقية جديدة تتيح ضمانات من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD) بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو، لدعم مجموعة من المشروعات التنموية في مصر، بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

واضافت خلال كلمتها خلال فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، أن تلك المؤسسات تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الألماني، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، وغيرها، مما يُعزز قدرة القطاع الخاص على النفاذ إلى تمويلات ميسرة.

وأكدت أن وزارة التخطيط، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تنفذ هذه الآلية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال منصة "حافز"، التي توفر الدعم المالي والفني للقطاع الخاص.